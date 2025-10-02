الشرطة البريطانية تؤكد مقتل المشتبه به في الهجوم أمام كنيس يهوديّ في مانشستر

أكدت الشرطة البريطانية وفاة الرجل الذي يشتبه بأنه منفذ الهجوم أمام كنيس في مانشستر متأثرًا بإصابته بالرصاص جراء إطلاق قوات الأمن النار عليه.



وأفادت الشرطة على إكس "بقتل ثلاثة أشخاص بينهم المهاجم"، بعدما كانت تنتظر انتهاء عمل فريق خبراء المتفجرات لتؤكد وفاة المشتبه به الذي كان "بحوزته أشياء مشبوهة".