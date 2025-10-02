البيت الأبيض: الولايات المتحدة تأمل في موافقة حماس على الخطة

تأمل الولايات المتحدة في موافقة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على خطتها في شأن غزة وتتوقع ذلك، وفق ما أكّدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت.



وشددت على أنّ الرئيس دونالد ترامب سيضع خطًا أحمر لأيّ رد من الحركة.



وقالت ليفيت في مقابلة مع فوكس نيوز ردًا على سؤال عن احتمالية انسحاب حماس من الخطة: "إنه خط أحمر سيضطر رئيس الولايات المتحدة إلى وضعه، وأنا واثقة من أنه سيفعل".