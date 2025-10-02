بوتين: مبادرة ترامب لإنهاء الحرب في غزة تدعو إلى التفاؤل

اعتبر الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين أنّ مبادرة نظيره الأميركيّ دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة تدعو إلى التفاؤل.



وأعرب عن اعتقاده أنه قد يكون هناك ضوء في نهاية النفق.