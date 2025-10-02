الشرطة البريطانية: السترة الناسفة التي كان يرتديها منفذ الهجوم لم تكن قابلة للانفجار

أعلنت الشرطة البريطانية أنّ السترة الناسفة التي كان يرتديها منفذ الهجوم على أشخاص عند كنيس يهودي في مدينة مانشستر "لم تكن قابلة للانفجار".



وكانت الشرطة قد ذكرت سابقًا أنّ المشتبه به كان يرتدي سترة بدت كأنها عبوة ناسفة.