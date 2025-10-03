الأخبار
الأمم المتحدة: الحديث عن منطقة آمنة في جنوب غزة "مهزلة"
أخبار دولية
2025-10-03 | 05:55
أكدت الأمم المتحدة ألا وجود لمكان آمن يلجأ إليه الفلسطينيون الذين أُمرتهم إسرائيل بمغادرة مدينة غزة، وأن المناطق التي حددتها لهم في الجنوب ليست سوى "أماكن للموت".
وقال المتحدث باسم منظمة اليونيسف جيمس إلدر للصحافيين في جنيف، متحدثًا من قطاع غزة إن "فكرة وجود منطقة آمنة في الجنوب مهزلة... القنابل تُلقى من السماء بشكل متوقع يبث الرعب في النفوس، والمدارس التي حُددت كملاجئ موقتة تُحول بانتظام إلى ركام، والخيام... تحرقها الغارات الجوية على نحو ممنهج".
