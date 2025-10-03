الأخبار
مصدران لرويترز: توقف تدفق النفط من كردستان العراق إلى تركيا بسبب إمتلاء صهاريج التخزين

أخبار دولية
2025-10-03 | 06:42
مصدران لرويترز: توقف تدفق النفط من كردستان العراق إلى تركيا بسبب إمتلاء صهاريج التخزين

أفاد مصدران في قطاع الطاقة لرويترز بأن صادرات النفط الخام من إقليم كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي توقفت اليوم الجمعة بسبب امتلاء صهاريج التخزين.

وذكر أحد المصدرين المطلعين لرويترز أنه من المتوقع استئناف التدفقات حوالي الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي لتركيا (14:00 بتوقيت غرينتش).

أخبار دولية

لرويترز:

النفط

كردستان

العراق

تركيا

إمتلاء

صهاريج

التخزين

