روسيا شنت ليلا أوسع هجوم على منشآت الغاز الأوكرانية
أخبار دولية
2025-10-03 | 07:35
أعلنت شركة "نافتوغاز" الأوكرانية العامة المشغلة لشبكة الغاز الجمعة أن روسيا شنت ليلا "أوسع هجوم" على منشآت لانتاج الغاز في البلاد منذ بدء الغزو الروسي في 2022، مستخدمة 35 صاروخا و60 طائرة مسيرة.
وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة سيرغيي كوريتسكي عبر فيسبوك "تضرر جزء كبير من منشآتنا. وبعض الأضرار جسيمة" منددا ب"بإرهاب متعمد" من جانب موسكو يستهدف منشآت مدنية.
أخبار دولية
منشآت
الغاز
الأوكرانية
أخبار دولية
أوكرانيا: روسيا شنت أوسع هجوم بمسيّرات وصواريخ منذ بدء الغزو
أخبار دولية
القوات الجوية الأوكرانية: روسيا أطلقت 270 طائرة مسيرة و10 صواريخ خلال الليل
أخبار دولية
الإدارة العسكرية لكييف: روسيا شنّت هجومًا صاروخيًا على العاصمة
أخبار دولية
أوكرانيا: روسيا تطلق 537 مسيرة و45 صاروخًا في هجوم ليلي
أخبار دولية
حركة "جيل زد212" في المغرب تدعو الى تظاهرات جديدة
أخبار دولية
الآلاف يفرون من نيجيريا إلى الكاميرون بعد هجوم لبوكو حرام
أخبار دولية
مسؤول قيادة الفضاء البريطانية "قلق للغاية" من التهديد الروسي في الفضاء
أخبار دولية
أردوغان يبلغ ترامب بترحيبه بجهود السلام ويشدد على ضرورة وقف إسرائيل لهجماتها
حال الطقس
تفاصيل طقس الـWeekend...
أمن وقضاء
مداهمات في الشمال تسفر عن توقيف 13 شخصًا وضبط أسلحة ومخدرات
أخبار دولية
الاتحاد الأوروبي يدعو كل الأطراف في المغرب إلى الحفاظ على الهدوء
أخبار لبنان
جابر: ضبط التهريب ورسم الـ3% للشركات المتخلفة والدولة ملتزمة بالمودعين
تقارير نشرة الاخبار
وزير المالية يعلن إطلاق خدمات إلكترونية
أخبار لبنان
الغارات الإسرائيلية التي استهدفت حرش علي الطاهر أحدثت أضرارا في الممتلكات
أخبار لبنان
جابر ومكي وحيدر أطلقوا "بوابة الدفع الإلكتروني" تسهيلًا لإنجاز معاملات المواطنين وتسديد الرسوم أونلاين
أخبار دولية
ترامب يحذر من تسريح موظفين وإلغاء مشاريع إذا استمر الإغلاق الحكومي
أخبار دولية
زيلينسكي: التوغّلات الأخيرة للطائرات المسيّرة في أوروبا تُظهر أن روسيا تسعى إلى "التصعيد"
خبر عاجل
سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت حرش علي الطاهر بين النبطية الفوقا وكفرتبنيت ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في المكان وتسببت بأضرار في الممتلكات (صور وفيديوهات)
رياضة
مشاركة كثيفة لدول الخليج في انطلاق بطولة غرب آسيا في العاب القوى في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
إلى كل رئيس شركة: انتبه لأجور موظفيك
تقارير نشرة الاخبار
الموز في مهبّ المناخ... تهديد عالمي بالإمدادات ولبنان بمنأى حتى الآن
أخبار لبنان
أدرعي: الحلو بنعيم قاسم إنّو بيكذِب..هلوسة
اقتصاد
إنخفاض بأسعار المحروقات...
فنّ
سقوط نادين نسيب نجيم وتعرضها لإصابة في بطولة الـNBA بأبوظبي… وإطلالتها مع نجم عالمي تثير الجدل! (فيديو)
أخبار لبنان
الولايات المتحدة تقدّم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيه لنزع سلاح "حزب الله"
خبر عاجل
أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على موقع لحزب الله في جبل الشقيف كان يستخدم لادارة أنظمة النيران
أمن وقضاء
أطفال يتعرضون للتعنيف داخل دار حضانة... وفصيلة النهر تتحرك وتوقف ثلاث نساء
خبر عاجل
تدابير سير في هذه المناطق بسبب أعمال تزفيت وتأهيل...
أخبار لبنان
المفتي قبلان حيا موقف الراعي من الجنوب: هيبة الدولة ليست بصخرة الروشة
