روسيا شنت ليلا أوسع هجوم على منشآت الغاز الأوكرانية

أعلنت شركة "نافتوغاز" الأوكرانية العامة المشغلة لشبكة الغاز الجمعة أن روسيا شنت ليلا "أوسع هجوم" على منشآت لانتاج الغاز في البلاد منذ بدء الغزو الروسي في 2022، مستخدمة 35 صاروخا و60 طائرة مسيرة.



وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة سيرغيي كوريتسكي عبر فيسبوك "تضرر جزء كبير من منشآتنا. وبعض الأضرار جسيمة" منددا ب"بإرهاب متعمد" من جانب موسكو يستهدف منشآت مدنية.