الاتحاد الأوروبي يدعو كل الأطراف في المغرب إلى الحفاظ على الهدوء

أخبار دولية
2025-10-03 | 07:47
الاتحاد الأوروبي يدعو كل الأطراف في المغرب إلى الحفاظ على الهدوء

دعا الاتحاد الأوروبي الجمعة "جميع الأطراف المعنية إلى الحفاظ على الهدوء" في المغرب الذي يهزه حراك اجتماعي واسع احتجاجا على تردي الخدمات الصحية والتعليمية.
     
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني "نقرّ بأهمية مشاركة الشباب في الحياة العامة وندعو جميع الأطراف المعنية إلى الحفاظ على الهدوء".

أخبار دولية

الأوروبي

الأطراف

المغرب

الحفاظ

الهدوء

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
