0min

الاتحاد الأوروبي يدعو كل الأطراف في المغرب إلى الحفاظ على الهدوء

دعا الاتحاد الأوروبي الجمعة "جميع الأطراف المعنية إلى الحفاظ على الهدوء" في المغرب الذي يهزه حراك اجتماعي واسع احتجاجا على تردي الخدمات الصحية والتعليمية.



وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني "نقرّ بأهمية مشاركة الشباب في الحياة العامة وندعو جميع الأطراف المعنية إلى الحفاظ على الهدوء".