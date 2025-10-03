بريطانيا في "حالة تأهب قصوى" عقب هجوم أمام كنيس يهودي

رفعت بريطانيا حالة التأهب الجمعة بعد هجوم وقع أمام كنيس في مانشستر وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة بجروح، فيما أعلنت الشرطة أنها قد تكون أطلقت النار على بعض الضحايا أثناء التصدي للهجوم الذي أثار الذعر.



وقال رئيس الوزراء كير ستارمر الذي زار موقع عملية الدهس والطعن في شمال غرب إنكلترا، إن الإجراءات الأمنية ستُعزَّز في دور العبادة اليهودية بجميع أنحاء البلاد.



ووقع الهجوم الخميس في يوم الغفران أو "كيبور" وهو الأهم في التقويم العبري، وأدى أيضا إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح. وأكدت الشرطة أنها قتلت المهاجم وأعلنت الحادث "عملا إرهابيا".



وأكدت وزيرة الداخلية شبانة محمود الجمعة أن البلاد في "حالة تأهب قصوى" مع نشر موارد شرطية إضافية في أنحاء بريطانيا، مضيفة أن "أولويتنا أن نضمن سلامة مواطنينا".



وكشفت شرطة مانشستر الكبرى الجمعة أن أحد الرجلين اليهوديين اللذين قتلا ربما أصيب برصاصة أطلقتها قوات الأمن، بينما تعرض أحد الجرحى أيضا "لإصابة بالرصاص".