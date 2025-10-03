الأخبار
ترامب يمهل حماس حتى مساء الأحد للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة

أخبار دولية
2025-10-03 | 10:28
ترامب يمهل حماس حتى مساء الأحد للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة

أمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب حركة حماس حتى السادسة مساء بتوقيت واشنطن (22:00 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد للتوصل إلى اتفاق بشأن خطته لمستقبل قطاع غزة، واصفا إياها بالفرصة الأخيرة للحركة.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "يجب التوصل إلى اتفاق مع حماس بحلول الساعة السادسة مساء بتوقيت واشنطن العاصمة يوم الأحد... لقد وافقت جميع الدول! إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق الفرصة الأخيرة هذا، فسيندلع جحيم لم يشهده أحد من قبل ضد حماس".





     

