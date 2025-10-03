الأخبار
بيروت
29
o
البقاع
21
o
الجنوب
28
o
الشمال
25
o
جبل لبنان 26°
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأمم المتحدة: ليس في غزة منطقة آمنة بل "أماكن للموت"
أخبار دولية
2025-10-03 | 11:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الأمم المتحدة: ليس في غزة منطقة آمنة بل "أماكن للموت"
أكدت الأمم المتحدة ألا وجود لمكان آمن يلجأ إليه الفلسطينيون الذين أمرتهم إسرائيل بمغادرة مدينة غزة، وأن المناطق التي حددتها لهم في الجنوب ليست سوى "أماكن للموت".
وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) جيمس إلدر من دير البلح في وسط غزة للصحافيين في جنيف إن "فكرة وجود منطقة آمنة في الجنوب مهزلة".
وأشار إلى أن "القنابل تُلقى من السماء بوتيرة مرعبة يمكن التنبؤ بها، والمدارس التي حُددت كملاجئ موقتة تُحوّل بانتظام إلى ركام، والخيام... تحرقها الغارات على نحو ممنهج".
أخبار دولية
المتحدة:
منطقة
"أماكن
للموت"
التالي
زيلينسكي: التوغّلات الأخيرة للطائرات المسيّرة في أوروبا تُظهر أن روسيا تسعى إلى "التصعيد"
نتانياهو يشيد بالبحرية الإسرائيلية لاعتراضها "أسطول الصمود العالمي"
السابق
