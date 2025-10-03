الأمم المتحدة: ليس في غزة منطقة آمنة بل "أماكن للموت"

أكدت الأمم المتحدة ألا وجود لمكان آمن يلجأ إليه الفلسطينيون الذين أمرتهم إسرائيل بمغادرة مدينة غزة، وأن المناطق التي حددتها لهم في الجنوب ليست سوى "أماكن للموت".وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) جيمس إلدر من دير البلح في وسط غزة للصحافيين في جنيف إن "فكرة وجود منطقة آمنة في الجنوب مهزلة".وأشار إلى أن "القنابل تُلقى من السماء بوتيرة مرعبة يمكن التنبؤ بها، والمدارس التي حُددت كملاجئ موقتة تُحوّل بانتظام إلى ركام، والخيام... تحرقها الغارات على نحو ممنهج".