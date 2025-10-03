أردوغان يبلغ ترامب بترحيبه بجهود السلام ويشدد على ضرورة وقف إسرائيل لهجماتها

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي ترحيب تركيا بجهود تحقيق السلام في المنطقة، لكنه شدد على ضرورة وقف إسرائيل لهجماتها لضمان نجاح هذه الجهود.



وأضافت الرئاسة أن أردوغان أبلغ ترامب في الاتصال الذي جاء بناء على طلب الولايات المتحدة أن تركيا ستواصل دعم مبادرات السلام في المنطقة والمساهمة في رؤية ترامب للسلام العالمي.



ولفتت الى أن الزعيمين ناقشا العلاقات الثنائية، مشيرة إلى أن أردوغان أكد على أهمية اتخاذ خطوات لتعزيز تعاونهما، لا سيما في مجال الصناعات الدفاعية.

