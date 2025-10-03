مسؤول في حماس لـ"الجزيرة": الحركة لن تلقي السلاح قبل انتهاء "الاحتلال"

أعلن القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق لقناة الجزيرة أن الحركة لن تلقي السلاح قبل انتهاء "الاحتلال" الإسرائيلي.



ولفت أبو مرزوق الى أن الأمور المتعلقة بمستقبل غزة يجب أن تُناقش ضمن الإطار الوطني الفلسطيني الشامل الذي ستكون حماس جزءا منه.



وقال إن حماس ستدخل في مفاوضات على كل القضايا المتعلقة بالحركة وسلاحها.

