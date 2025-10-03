إغلاق مدارج مطار ميونيخ مجددا وطيار يرجع السبب لرصد طائرات مسيرة

أغلقت سلطات مطار ميونيخ بألمانيا مدارج المطار مساء اليوم الجمعة للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة، بعدما أبلغ قائد طائرة ألغيت رحلتها بأنه جرى رصد طائرات مسيرة.



وأبلغ قائد رحلة للندن الركاب أن طائرات هليكوبتر تابعة للشرطة حلقت في الجو.



ولم يتضح ما إذا كانت الرحلة ستنطلق في وقت لاحق مساء الجمعة.



وقال متحدث باسم شرطة المطار إنه تم إغلاق كلا المدرجين في ميونيخ، لكن سبب الإغلاق لم يتضح بعد.