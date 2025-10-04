إسرائيل: ترحيل 137 ناشطا إضافيا من أسطول المساعدات لغزة الى تركيا

أكدت وزارة الخارجية الاسرائيلية أنها رحَّلت إلى تركيا 137 ناشطا إضافيا من أسطول المساعدات لقطاع غزة الذي اعترضته إسرائيل الاربعاء.



وقالت الخارجية في بيان على منصة "اكس": "تم ترحيل 137 محرضا إضافيا من أسطول حماس-الصمود اليوم الى تركيا"، مضيفة أن "اسرائيل تسعى الى تسريع وتيرة ترحيل جميع المحرضين". ولفتت الى أن "بعض هؤلاء يعرقلون عمدا عملية الترحيل القانونية".