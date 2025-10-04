الحكومة والمتظاهرون يتفقون على إنهاء الاضطرابات بكشمير الباكستانية

أعلن المتظاهرون في الشطر الذي تديره باكستان من كشمير وقف احتجاجاتهم الرافضة لامتيازات الطبقة الحاكمة، بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة.



وأعادت الحكومة بشكل تدريجي خدمة الاتصالات بعد حجبها، بحسب مراسلي فرانس برس.



وبعد تأكيده وقف الاحتجاجات، قال عضو لجنة عمل عوامي شوكت نواز مير، المجموعة الحقوقية التي قادت الاحتجاج: "وافقت الحكومة على مطالبنا، ونحن نشكرها".



ويتضمن الاتفاق الذي وقعه وزراء في الحكومة الفدرالية واطلعت عليه وسائل إعلام، تعهدات بتقليص حجم مجلس الوزراء وعدد كبار المسؤولين في الخدمة المدنية.



كما وافقت الحكومة على التحقيق في أعمال العنف والتخريب التي وقعت خلال الاحتجاجات، بما في ذلك سقوط قتلى من الجانبين.