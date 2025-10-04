إثيوبيا تنتقد تصريحات مصر بشأن فيضانات في السودان سببها سد النهضة

انتقدت إثيوبيا التصريحات "الكاذبة" الصادرة عن مصر التي اتهمتها الجمعة بالتسبب بفيضانات في السودان من خلال فتح بوابات سدّ النهضة الضخم الذي افتُتح مؤخرا على نهر النيل، وهو ما أثار توترا بين البلدين.



والجمعة، قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية إنها تابعت "تطورات فيضان نهر النيل لهذا العام، وما ارتبط بها من تصرفات أحادية متهورة من جانب إثيوبيا في إدارة سدها (سد النهضة) غير الشرعي المخالف للقانون الدولي".



واعتبرت أن "هذه التصرفات ألحقت اضرارا بالسودان وتفتقر إلى أبسط قواعد المسؤولية والشفافية، وتمثل تهديدا مباشرا لحياة وأمن شعوب دول المصب".