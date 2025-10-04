الأخبار
مصر تجري انتخابات مجلس النواب في تشرين الثاني
أخبار دولية
2025-10-04 | 10:50
مصر تجري انتخابات مجلس النواب في تشرين الثاني
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر إجراء انتخابات مجلس النواب 2025 في تشرين الثاني على مرحلتين.
وذكر القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي أنه تقرر بدء تلقي طلبات الترشح اعتبارا من الثامن من تشرين الأول ولمدة ثمانية أيام.
وأوضح أن عملية الاقتراع ستجرى للمصريين في الخارج يومي السابع والثامن من تشرين الثاني، وتجرى في الداخل على مرحلتين، الأولى في 10 و11 تشرين الثاني والثانية في 24 و25 منه.
وتأتي انتخابات مجلس النواب بعد نحو ثلاثة أشهر من انتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت في آب وبلغت نسبة المشاركة فيها 17.1 بالمئة من إجمالي المسجلين في قوائم الناخبين.
