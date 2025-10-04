ويتكوف وجاريد كوشنير إلى مصر لبحث الإفراج عن الرهائن في غزة

أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن صهر الرئيس دونالد ترامب جاريد كوشنر وموفده الى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف غادرا السبت الى مصر لبحث الإفراج عن الرهائن في غزة بعدما وافقت حركة حماس على خطة الرئيس الأميركي.



وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته لفرانس برس إن كوشنر وويتكوف يزوران مصر لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل عملية الإفراج.



ودعا ترامب إسرائيل الجمعة الى أن "توقف قصف غزة فورا" بعدما أعلنت حماس في بيان موافقتها على خطته.