English
ترامب: على حماس التحرك بسرعة وإلا "لا يمكن توقع ما سيحدث"
أخبار دولية
2025-10-04 | 11:45
ترامب: على حماس التحرك بسرعة وإلا "لا يمكن توقع ما سيحدث"
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه ينبغي لحركة حماس الإسراع في تنفيذ خطته لإنهاء الحرب في غزة، "وإلا لا يمكن توقع ما سيحدث".
وأضاف ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال: "لن أتهاون مع أي تأخير، وهو ما يعتقده الكثيرون، أو أي نتيجة تشكل فيها غزة تهديدا مجددا. فلنُنجز هذا الأمر بسرعة".
أخبار دولية
التحرك
بسرعة
"لا
سيحدث"
التالي
إغلاق مطار ميونيخ مجددًا
وزارة الخزانة الأميركية تنظر في إصدار عملة معدنية تحمل صورة ترامب
السابق
أخبار دولية
2025-09-30
ترامب: لا يوجد مجال كبير للتفاوض مع "حماس"
أخبار دولية
2025-09-30
ترامب: لا يوجد مجال كبير للتفاوض مع "حماس"
0
خبر عاجل
2025-09-29
نتنياهو: خطة ترامب تتضمن إدارة لقطاع غزة لا تشارك فيها "حماس" ولا السلطة الفلسطينية
خبر عاجل
2025-09-29
نتنياهو: خطة ترامب تتضمن إدارة لقطاع غزة لا تشارك فيها "حماس" ولا السلطة الفلسطينية
0
آخر الأخبار
2025-09-22
الرئيس البرازيلي: ما يحدث في غزة إبادة جماعية وأفعال حماس غير مقبولة
آخر الأخبار
2025-09-22
الرئيس البرازيلي: ما يحدث في غزة إبادة جماعية وأفعال حماس غير مقبولة
0
آخر الأخبار
2025-09-15
موقع أكسيوس: نتنياهو تحدث إلى ترامب قبل قصف إسرائيل لقطر
آخر الأخبار
2025-09-15
موقع أكسيوس: نتنياهو تحدث إلى ترامب قبل قصف إسرائيل لقطر
أخبار دولية
14:59
الشرطة الجورجية تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين حاولوا اقتحام القصر الرئاسي
أخبار دولية
14:59
الشرطة الجورجية تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين حاولوا اقتحام القصر الرئاسي
0
أخبار دولية
14:58
الدفاع المدني: 57 شهيدا على الأقل في ضربات إسرائيلية على غزة منذ فجر السبت
أخبار دولية
14:58
الدفاع المدني: 57 شهيدا على الأقل في ضربات إسرائيلية على غزة منذ فجر السبت
0
أخبار دولية
14:46
نتنياهو: نأمل باستعادة كل الرهائن في غزة "خلال الأيام المقبلة"
أخبار دولية
14:46
نتنياهو: نأمل باستعادة كل الرهائن في غزة "خلال الأيام المقبلة"
0
أخبار دولية
14:29
حركة "جيل زد212" في المغرب تدعو الى تظاهرات جديدة لليوم الثامن تواليا
أخبار دولية
14:29
حركة "جيل زد212" في المغرب تدعو الى تظاهرات جديدة لليوم الثامن تواليا
فنّ
2025-09-18
"تغلبا على التحديات لتعزيز علاقتهما"... جاستن بيبر يشارك صورًا عائلية نادرة مع ابنه جاك وزوجته هايلي
فنّ
2025-09-18
"تغلبا على التحديات لتعزيز علاقتهما"... جاستن بيبر يشارك صورًا عائلية نادرة مع ابنه جاك وزوجته هايلي
0
أخبار دولية
14:29
حركة "جيل زد212" في المغرب تدعو الى تظاهرات جديدة لليوم الثامن تواليا
أخبار دولية
14:29
حركة "جيل زد212" في المغرب تدعو الى تظاهرات جديدة لليوم الثامن تواليا
0
أخبار لبنان
12:43
وزير الثقافة بحث مع مدير المركز الوطني الفرنسي للسينما في التعاون لترميم الأرشيف السينمائي اللبناني
أخبار لبنان
12:43
وزير الثقافة بحث مع مدير المركز الوطني الفرنسي للسينما في التعاون لترميم الأرشيف السينمائي اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-03
ملكة جمال العالم في لبنان: يوم ثاني من الفعاليات قبل مسابقة ملكة جمال لبنان
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-03
ملكة جمال العالم في لبنان: يوم ثاني من الفعاليات قبل مسابقة ملكة جمال لبنان
بالفيديو
تقارير نشرة الاخبار
13:49
بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد... سوريا تستعد لانتخاب أول مجلس شعب
تقارير نشرة الاخبار
13:49
بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد... سوريا تستعد لانتخاب أول مجلس شعب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
انتخابات تشريعية في سوريا غدا... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:44
انتخابات تشريعية في سوريا غدا... إليكم التفاصيل
0
حال الطقس
13:37
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
13:37
إليكم حال الطقس في لبنان...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
البقاع والليطاني بانتظار محطة تمنين... والمهلة سنتين
تقارير نشرة الاخبار
13:34
البقاع والليطاني بانتظار محطة تمنين... والمهلة سنتين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
إليكم حقيقة ضريبة الـ3% وتأثيرها على الأسعار
تقارير نشرة الاخبار
13:29
إليكم حقيقة ضريبة الـ3% وتأثيرها على الأسعار
0
أخبار دولية
13:25
هذا ما قالته مصادر في حماس للـLBCI بشأن الرد على خطة ترامب
أخبار دولية
13:25
هذا ما قالته مصادر في حماس للـLBCI بشأن الرد على خطة ترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
حفل إنتخاب ملكة جمال لبنان ينطلق بعد دقائق... هكذا تبدو الصورة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
حفل إنتخاب ملكة جمال لبنان ينطلق بعد دقائق... هكذا تبدو الصورة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
اتجاه جديد: إسرائيل تتحول إلى الدفاع ومفاوضات صفقة الأسرى تتقدم
تقارير نشرة الاخبار
13:22
اتجاه جديد: إسرائيل تتحول إلى الدفاع ومفاوضات صفقة الأسرى تتقدم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
مسيرات الجيش اللبناني ترعب كارتيل المخدرات... صور جوية وبرية خاصة لخطورة العصابات
تقارير نشرة الاخبار
13:20
مسيرات الجيش اللبناني ترعب كارتيل المخدرات... صور جوية وبرية خاصة لخطورة العصابات
1
أخبار لبنان
04:26
Miss Lebanon 2025 is live tonight at 8:30 p.m. on LBCI! Stream it on our app or website — and subscribe to VOD for more
أخبار لبنان
04:26
Miss Lebanon 2025 is live tonight at 8:30 p.m. on LBCI! Stream it on our app or website — and subscribe to VOD for more
2
أخبار لبنان
14:38
معلومات للـLBCI: الفنان فضل شاكر سلم نفسه الى السلطات اللبنانية
أخبار لبنان
14:38
معلومات للـLBCI: الفنان فضل شاكر سلم نفسه الى السلطات اللبنانية
3
موضة وجمال
14:37
لأول مرة على مسرح ملكة جمال لبنان... مشتركتان تفاجئان الجمهور بالغناء مباشرة على الهواء (فيديو)
موضة وجمال
14:37
لأول مرة على مسرح ملكة جمال لبنان... مشتركتان تفاجئان الجمهور بالغناء مباشرة على الهواء (فيديو)
4
أمن وقضاء
11:13
إيلي نقولا جاك نُقل إلى مستشفى أوتيل ديو جراء أزمة قلبية حادّة... هل من يعرف عنه شيئاً؟
أمن وقضاء
11:13
إيلي نقولا جاك نُقل إلى مستشفى أوتيل ديو جراء أزمة قلبية حادّة... هل من يعرف عنه شيئاً؟
5
موضة وجمال
15:15
إليكم الفائزة بجائزة أفضل ابتسامة في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
موضة وجمال
15:15
إليكم الفائزة بجائزة أفضل ابتسامة في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
6
أمن وقضاء
11:28
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم احتيال وابتزاز
أمن وقضاء
11:28
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم احتيال وابتزاز
7
أخبار دولية
17:30
ترامب: أعتقد أن "حماس" مستعدة لسلام دائم... وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا
أخبار دولية
17:30
ترامب: أعتقد أن "حماس" مستعدة لسلام دائم... وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا
8
موضة وجمال
15:20
لحظة الحسم تقترب... إليكم المتأهلات إلى مرحلة الـ TOP 8 بمسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
موضة وجمال
15:20
لحظة الحسم تقترب... إليكم المتأهلات إلى مرحلة الـ TOP 8 بمسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
