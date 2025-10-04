ترامب: على حماس التحرك بسرعة وإلا "لا يمكن توقع ما سيحدث"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه ينبغي لحركة حماس الإسراع في تنفيذ خطته لإنهاء الحرب في غزة، "وإلا لا يمكن توقع ما سيحدث".



وأضاف ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال: "لن أتهاون مع أي تأخير، وهو ما يعتقده الكثيرون، أو أي نتيجة تشكل فيها غزة تهديدا مجددا. فلنُنجز هذا الأمر بسرعة".