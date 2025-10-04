الأخبار
انفجار هائل أعقبه إطلاق نار في وسط مقديشو

أخبار دولية
2025-10-04 | 12:01
مشاهدات عالية
انفجار هائل أعقبه إطلاق نار في وسط مقديشو
0min
انفجار هائل أعقبه إطلاق نار في وسط مقديشو

     
دوى انفجار هائل عصر في مقديشو أعقبه إطلاق نار في جوار مركز تابع لاجهزة الاستخبارات الصومالية يتم فيه عادة استجواب مقاتلين إسلاميين من حركة الشباب، وفق ما افاد شهود وكالة فرانس برس.
     
وقال أحد الشهود جمال نور: "سمعنا انفجارا هائلا وصعدت الى سقف المبنى الذي أقيم فيه، فشاهدت سحابة دخان كثيفة واندلع تبادل كثيف لإطلاق النار من جهة" مركز الاستخبارات الذي يجاور مقر الرئاسة الصومالية.
     
واضاف أن "تعزيزات لقوات الأمن وصلت الى المكان".

أخبار دولية

أعقبه

إطلاق

مقديشو

