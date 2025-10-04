انفجار هائل أعقبه إطلاق نار في وسط مقديشو



دوى انفجار هائل عصر في مقديشو أعقبه إطلاق نار في جوار مركز تابع لاجهزة الاستخبارات الصومالية يتم فيه عادة استجواب مقاتلين إسلاميين من حركة الشباب، وفق ما افاد شهود وكالة فرانس برس.



وقال أحد الشهود جمال نور: "سمعنا انفجارا هائلا وصعدت الى سقف المبنى الذي أقيم فيه، فشاهدت سحابة دخان كثيفة واندلع تبادل كثيف لإطلاق النار من جهة" مركز الاستخبارات الذي يجاور مقر الرئاسة الصومالية.



واضاف أن "تعزيزات لقوات الأمن وصلت الى المكان".