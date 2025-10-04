حركة "جيل زد212" في المغرب تدعو الى تظاهرات جديدة لليوم الثامن تواليا

أعلنت حركة "جيل زد 212" عن تظاهرات جديدة السبت لليوم الثامن تواليا للمطالبة بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.



ونشرت الحركة التي لا تعلن هوية القيمين عليها، على موقع ديسكورد دعوة للتظاهر في 14 مدينة: "في إطار منظم ومحدد" بين الساعتين 18,00 و21,00 بالتوقيت المحلي.



وتظاهر المئات مساء الجمعة في عدة مدن بينها الرباط وأغادير بدعوة من هذه الحركة التي تقدم نفسها على أنها مجموعة من "الشباب الحر" الذي لا ينتمي لأي حزب سياسي.



