نتنياهو: نأمل باستعادة كل الرهائن في غزة "خلال الأيام المقبلة"

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أمله في استعادة الرهائن المحتجزين في غزة خلال الأيام المقبلة، غداة موافقة حماس على الإفراج عنهم بموجب مقترح للرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وقال نتنياهو في خلال كلمة متلفزة: "آمل في أن نتمكن خلال الأيام المقبلة من إعادة كل رهائننا... خلال عطلة عيد العرش" اليهودي التي تبدأ الاثنين في السادس من تشرين الأول/أكتوبر وتستمر أسبوعا.



ورأى أن حماس وافقت على إطلاقهم بسبب "الضغط الدبلوماسي والعسكري".

وقال نتنياهو: "أصدرت توجيهاتي للوفد المفاوض للتوجه الى مصر لإنجاز التفاصيل التقنية"، مبديا عزمه على أن "تقتصر المفاوضات على بضعة أيام"، من دون أن يحدد موعد بدئها.

وتعهد نتنياهو بتجريد حركة حماس من سلاحها أكان بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة، أو بالسبل العسكرية.



وقال: "سيتم نزع سلاح حماس. سيحصل ذلك دبلوماسيا من خلال خطة ترامب، أو عسكريا على يدنا".



وأضاف: "لقد أبلغت واشنطن بذلك أيضا. سنحقق ذلك بطريقة يسيرة أو عسيرة، لكن ذلك سيتحقق".