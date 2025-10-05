الأخبار
وزير خارجية الصين يزور إيطاليا وسويسرا هذا الأسبوع
أخبار دولية
2025-10-05 | 00:43
وزير خارجية الصين يزور إيطاليا وسويسرا هذا الأسبوع
أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأحد أن وزير الخارجية وانغ يي سيزور إيطاليا وسويسرا بدءًا من الثلاثاء وحتى 12 تشرين الأول.
وتأتي الزيارة في أعقاب زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إلى بكين في أواخر تموز، وهي أول زيارة لها للصين منذ توليها منصبها عام 2022، والتي وقع خلالها البلدان خطة عمل مدتها ثلاث سنوات وعددا من مذكرات التفاهم.
وعلى الرغم من تصويتها لصالح قرار المفوضية الأوروبية لعام 2024 بفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، تسعى إيطاليا جاهدة للحفاظ على علاقات إيجابية مع بكين وتسلط الضوء باستمرار على أهمية الشركات الصينية والاستثمارات الصينية في أوروبا.
وفي أيلول، أشاد نائب رئيس الوزراء الإيطالي، في حديث لوسائل الإعلام الرسمية الصينية، بالتعاون مع الصين في صناعة السيارات، قائلًا: "يتمتع البلدان بآفاق رحبة للتعاون في مجال السيارات والطرق الذكية ومجالات النقل الأخرى".
وقدمت الحكومة الإيطالية يوم الاثنين الماضي بادرة حسن نية تجاه مجموعة سينوكيم الصينية المدعومة من الدولة وهي المساهم الرئيسي في شركة بيريللي لصناعة الإطارات بعد أن أكدت أن المجموعة لم تنتهك الإجراءات التي فرضتها روما عام 2023.
وكانت الحكومة الإيطالية استخدمت قبل عامين ما يسمى بتشريع "السلطة الذهبية"، الذي يهدف إلى حماية الشركات ذات الأهمية الوطنية الاستراتيجية، لكبح نفوذ سينوكيم داخل بيريللي وضمان استقلالية إدارتها.
وقالت الوزارة في بيان إن وانغ سينضم إلى الاجتماع المشترك الثاني عشر للجنة الحكومية الصينية الإيطالية والجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي على مستوى وزيري خارجية الصين وسويسرا.
أخبار دولية
خارجية
الصين
إيطاليا
وسويسرا
الأسبوع
التالي
مقتل 22 في نيبال جراء أمطار غزيرة
وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت 32 طائرة مسيرة أوكرانية
السابق
