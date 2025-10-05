الأخبار
مقتل 22 في نيبال جراء أمطار غزيرة

أخبار دولية
2025-10-05 | 03:26
مقتل 22 في نيبال جراء أمطار غزيرة

أعلن مسؤولون في نيبال اليوم الأحد أن الأمطار الغزيرة تسببت في انهيارات أرضية وفيضانات أودت بحياة 22 شخصًا على الأقل وأدت إلى إغلاق طرق وجرف جسور خلال الساعات الست والثلاثين الماضية.

وقال المتحدث باسم الشرطة بينود جيميري إن 18 شخصًا لقوا حتفهم في انهيارات أرضية منفصلة في منطقة إيلام في الشرق على الحدود مع الهند. وأضاف أن ثلاثة آخرين لقوا حتفهم في جنوب نيبال جراء صواعق بينما قتل شخص جراء فيضانات بمنطقة أودايابور في شرق البلاد.

وذكرت السلطات أن 11 شخصًا جرفتهم مياه الفيضانات وفقدوا منذ أمس.

وذكرت شانتي ماهات المتحدثة باسم الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها لرويترز أن "هناك جهودًا جارية لإنقاذهم".

وأشارت السلطات إلى أن عددًا من الطرق السريعة أغلقت بسبب الانهيارات الأرضية أو دمرتها السيول، ما أدى إلى تقطع السبل بمئات الأشخاص.

وقال رينجي شيربا المتحدث باسم مطار كاتمندو: "تعطلت الرحلات الداخلية بشكل كبير لكن الرحلات الدولية مستمرة بشكل طبيعي".

وفي جنوب شرق نيبال، لفت مسؤول إلى أن منسوب مياه نهر كوشي، الذي يتسبب في فيضانات تسفر عن حدوث وفيات في ولاية بيهار الهندية كل عام تقريبًا، فاق مستوى الخطر.

وفي كاتمندو التي تحيط بها التلال، فاضت مياه عدد من الأنهار وغمرت الطرقات والعديد من المنازل، ما أدى إلى عزل العاصمة عن بقية البلاد عن طريق البر.

ويلقى المئات حتفهم سنويا جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات في نيبال التي تغلب عليها الطبيعة الجبلية، وذلك خلال موسم الرياح الموسمية الذي يبدأ عادة في منتصف حزيران ويستمر حتى منتصف أيلول.

أخبار دولية

نيبال

أمطار

غزيرة

Learn More