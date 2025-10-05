وزير الخارجية الألماني يدعو إلى تعاون دولي سريع لتنفيذ خطة ترامب

أكد وزير الخارجية الألماني الذي يبدأ جولة تشمل قطر والكويت أن بلاده "ستلتزم في شكل حاسم" بتطبيق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، في وقت تستعد القاهرة الأحد لاستضافة مباحثات غير مباشرة بين اسرائيل وحركة حماس.



وقال يوهان فاديفول في بيان صباح الأحد قبل أن يغادر الى قطر: "من أجل تنفيذ سريع للخطة الأميركية" التي تمثل "فرصة فريدة"، لا بد من "تعاون دولي سريع وضروري" مع الدول الأوروبية والعربية.



وأوضح أن برلين ستقدم "عروضا ملموسة" بوصفها "شريكا في المساعدة الانسانية وتأمين الاستقرار وإعادة الاعمار".



واعتبر فاديفول أن ذلك يرتبط "باستقرار المنطقة مع أمن مستدام للجميع وأفق سياسي بالنسبة الى الفلسطينيين وتطبيع للعلاقات في نهاية المطاف بين كل الدول وإسرائيل".



ويناقش فاديفول الأحد مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "الإفراج الفوري" عمن بقي من الرهائن الإسرائيليين في غزة، "ولا يزال بين هؤلاء مواطنون ألمان".



كذلك، يشارك الوزير الألماني الأحد والاثنين في محادثات لمجلس التعاون الخليجي في الكويت مع دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة.