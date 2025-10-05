الوفد الإسرائيلي المفاوض يتوجه إلى مصر ليل الأحد ومحادثات غزة تبدأ الاثنين

أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن وفدها المفاوض سيتوجه إلى مصر في وقت لاحق الأحد من أجل إجراء محادثات غير مباشرة مع حركة حماس، من المقرر أن تبدأ الاثنين.



وقالت المتحدثة باسم الحكومة شوش بادروسيان للصحافيين "سيغادر الوفد الليلة ويرتقب أن تبدأ المحادثات غدا"، موضحة أنها ذات طابع "تقني".

