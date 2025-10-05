قوات الأمن تتهم المتظاهرين بارتكاب "أعمال عنف" في مدغشقر

اتهمت قوات الأمن في مدغشقر المتظاهرين بارتكاب "أعمال عنف" السبت في العاصمة أنتاناناريفو التي سادها هدوء الأحد.



وعلى غرار الأحد السابق، اقتصرت الحركة على المصلين المتوجهين من وإلى الكنائس والمعابد، على عكس آلاف الاشخاص الذين تظاهروا في العاصمة السبت للمطالبة برحيل الرئيس، بعد عشرة أيام من الاحتجاجات في هذه الجزيرة الفقيرة للغاية الواقعة في المحيط الهندي.



وقالت هيئة الأركان العامة للجيش والشرطة والدرك في بيان "قام بعض الأشخاص بأعمال عنف ولم يلتزموا تعليمات قوات الأمن"، مؤكدة أن "الإجراءات التي تتخذها قوات الأمن على الأرض تعتمد على المتظاهرين".



والسبت، تم تفريق المحتجين المطالبين برحيل الرئيس أندريه راجولينا والذين ناهز عددهم الف متظاهر، بالغاز المسيل للدموع.



وألقيت عشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع واستخدمت المركبات المدرعة لصد المتظاهرين الذين حاولوا الوصول إلى حديقة أمبوهيجاتوفو الرمزية في وسط أنتاناناريفو والمعروفة بـ"ساحة الديموقراطية" لأهميتها في الحياة السياسية المحلية.

