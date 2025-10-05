رئيس الأركان الإسرائيلي يحذّر من "العودة للقتال" في غزة اذا فشلت مباحثات الإفراج عن الرهائن

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير خلال تفقده قواته في قطاع غزة، أن الجيش أجرى "تغييرا" في عملياته لم يبلغ حد وقف إطلاق النار، متوعدا بـ"العودة للقتال" في حال فشلت مباحثات الافراج عن الرهائن.



ونقل بيان عسكري عن زامير قوله: "لا يوجد وقف لإطلاق النار، لكن الوضع العملياتي تغيّر... المستوى السياسي يحوّل الأدوات والإنجازات التي حققتموها بالعمل العسكري إلى مكاسب سياسية".



وأضاف: "إذا لم ينجح الجهد السياسي، فسنعود للقتال... المعركة لم تنته، يجب أن نظل يقظين ومستعدين للقتال في أي وقت".