LBCI
LBCI

ترامب يحث المفاوضين على "التقدم بسرعة" في المباحثات بشأن خطته للسلام في غزة

أخبار دولية
2025-10-06 | 00:51
مشاهدات عالية
0min
ترامب يحث المفاوضين على "التقدم بسرعة" في المباحثات بشأن خطته للسلام في غزة

حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب المفاوضين الملتئمين في مصر لمباحثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل بهدف إنهاء الحرب في غزة على "التقدّم بسرعة.

وأشار إلى "محادثات إيجابية جدّا" مع الحركة الإسلامية.
     
وكتب الرئيس الأميركي على منصة "تروث سوشال": "عقدت محادثات إيجابية جدّا مع حماس وبلدان من حول العالم (عربية ومسلمة وغيرها) في نهاية الأسبوع للإفراج عن الرهائن وإنهاء الحرب في غزة والأهمّ التوصّل إلى سلام في الشرق الأوسط طال انتظاره".
     
وأكد ترامب أن المباحثات كانت ناجحة جدّا وتتقدّم بوتيرة سريعة. 

وذكر أن الفرق التقنية ستجتمع مجدّدا الإثنين في مصر للعمل على التفاصيل الأخيرة وتوضيحها. 

وقال: "من المرتقب إنجاز المرحلة الأولى هذا الأسبوع كما قيل لي وأحثّ الجميع على التقدّم بسرعة".
 

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-01

الديوان الأميري: أمير قطر يناقش مع ترامب خطته بشأن غزة في اتصال هاتفي

LBCI
أخبار دولية
07:06

البابا لاوون يثني على "التقدم الكبير" نحو السلام في قطاع غزة

LBCI
أخبار دولية
2025-09-30

بعد إعلان ترامب خطته بشأن غزة... رئيس المجلس الأوروبي يدعو الى اغتنام فرصة السلام

LBCI
أخبار دولية
2025-09-23

كندا: الاعتراف بدولة فلسطين خطوة "ضرورية" لكن "لا أوهام" بشأن نتائجها

LBCI
أخبار دولية
02:26

ستة مرضى لقوا حتفهم بعد اندلاع حريق في مستشفى في الهند

LBCI
أخبار دولية
02:18

أضرار في البنية التحتية للكهرباء في روسيا بعد هجمات أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
01:14

جهود ايطالية لثني واشنطن عن فرض رسوم جمركية إضافية على منتجات المعكرونة

LBCI
أخبار دولية
01:01

رئيس كوريا الشمالية يتفقد مدمرة بحرية صنعت لـ"معاقبة استفزازات العدو"

LBCI
حال الطقس
01:59

منخفض جوي ممطر واولى ثلوج الموسم... اليكم التفاصيل

LBCI
منوعات
2025-10-03

"شخصية مليئة بالطاقة والحماس"... وفاة مفاجئة لنجمة تيك توك أجنبية شهيرة عن عمر 21 عاماً

LBCI
منوعات
2025-10-03

"وصل إلى القمة ثم حصلت الكارثة"... وفاة مؤثر تسلق شهير أثناء بث مباشر

LBCI
أخبار دولية
2025-10-03

"حماس" ترد على خطة ترامب... وهذا ما أعلنته

LBCI
أخبار دولية
13:44

موسم الرياض يعود بنسخة جديدة ومفاجآت استثنائية في عاصمة الترفيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

ابطال بنود في قانون إصلاح المصارف: هكذا تتأثر كمودِع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

مفاوضات غزة تنطلق الإثنين... والقيادة السياسية الاسرائيلية تتمسك بمنطق التهديد والتصعيد

LBCI
أخبار دولية
13:27

تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل موسم الرياض 2025..

LBCI
أخبار دولية
13:25

أبواب البرلمان السوري تفتح مجدداً أمام نواب جدد.. والدولة أمام امتحان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

متحف في دوما على اسم المتروبوليت بشير أحد مترجمي كتب جبران

LBCI
أخبار دولية
13:20

انتخابات سورية بعد سقوط الأسد... ومرشح يهودي يشارك للمرة الأولى منذ سبعين عاماً

LBCI
حال الطقس
02:55

منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
06:58

تعميم أوصاف جثّة رجل عُثر عليه في ساحل علما... هل من يعرف عنه شيئًا؟

LBCI
أمن وقضاء
03:58

الجيش: المطلوب فضل عبد الرحمن شمندر المعروف "شاكر" يسلم نفسه

LBCI
أمن وقضاء
06:09

يسلب سائقي سيارات الأجرة بالتهديد بالسلاح... فوقع في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
موضة وجمال
12:00

ياسمينا زيتون تتألق بفستان أحمر برّاق... وتهنئة خاصة لملكة جمال لبنان بيرلا حرب (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"

LBCI
أخبار دولية
08:25

أول ظهور متلفز لخليل الحية منذ الضربة الإسرائيلية على الدوحة (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
08:19

حسين الحاج حسن: الحكومة تكتفي بإطلاق الشعارات... ونرفض أي تدخل خارجي في العملية الانتخابية

