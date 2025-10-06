ترامب يحث المفاوضين على "التقدم بسرعة" في المباحثات بشأن خطته للسلام في غزة

حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب المفاوضين الملتئمين في مصر لمباحثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل بهدف إنهاء الحرب في غزة على "التقدّم بسرعة.وأشار إلى "محادثات إيجابية جدّا" مع الحركة الإسلامية.وكتب الرئيس الأميركي على منصة "تروث سوشال": "عقدت محادثات إيجابية جدّا مع حماس وبلدان من حول العالم (عربية ومسلمة وغيرها) في نهاية الأسبوع للإفراج عن الرهائن وإنهاء الحرب في غزة والأهمّ التوصّل إلى سلام في الشرق الأوسط طال انتظاره".وأكد ترامب أن المباحثات كانت ناجحة جدّا وتتقدّم بوتيرة سريعة.وذكر أن الفرق التقنية ستجتمع مجدّدا الإثنين في مصر للعمل على التفاصيل الأخيرة وتوضيحها.وقال: "من المرتقب إنجاز المرحلة الأولى هذا الأسبوع كما قيل لي وأحثّ الجميع على التقدّم بسرعة".