رئيس كوريا الشمالية يتفقد مدمرة بحرية صنعت لـ"معاقبة استفزازات العدو"

أخبار دولية
2025-10-06 | 01:01
رئيس كوريا الشمالية يتفقد مدمرة بحرية صنعت لـ"معاقبة استفزازات العدو"

تفقد الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون المدمرة البحرية "تشوي هيون"، قائلا إنها صنعت لـ"معاقبة استفزازات العدو"، وفق ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.
     
وكان قد كشف عن "تشوي هيون"، إحدى مدمرتين في ترسانة كوريا الشمالية، في إطار سعي كيم لتعزيز القدرات البحرية للبلاد. 
     
وقال كيم خلال معاينته المدمرة، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن السفينة الحربية التي تزن خمسة آلاف طن "دليل واضح على تطور القوات المسلحة لكوريا الشمالية". 
     
وأضاف: "يجب استخدام القدرات الهائلة لبحريتنا في المحيط الشاسع لردع أو مواجهة ومعاقبة استفزازات العدو بشكل شامل من أجل سيادة الدولة". 
     
وتعهد كيم بناء مدمرة ثالثة من فئة مماثلة بحلول تشرين الأول من العام المقبل. 
     
وأشار الجيش الكوري الجنوبي إلى امكانية أن يكون تم تطوير "تشوي هيون" بمساعدة روسية في مقابل نشر آلاف الجنود الكوريين الشماليين لدعم حرب موسكو في أوكرانيا. 
     
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

كوريا

الشمالية

يتفقد

مدمرة

بحرية

لـ"معاقبة

استفزازات

العدو"

