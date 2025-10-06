جهود ايطالية لثني واشنطن عن فرض رسوم جمركية إضافية على منتجات المعكرونة

ناشدت إيطاليا المفوضية الأوروبية التدخل لثني الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية عقابية على منتجات المعكرونة، في محاولة لحماية المنتجين الايطاليين من ضربة قد تكون "قاضية" وفق جمعية زراعية.وكانت وزارة التجارة الأميركية قد أعلنت في أيلول وفي إطار مكافحة الإغراق، عن خطط لفرض رسوم مؤقتة تتجاوز 91% على منتجات المعكرونة، بالإضافة إلى رسم الـ 15% المعمول به حاليًا، وذلك اعتبارًا من كانون الثاني 2026.وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان أنها "تعمل بشكل وثيق مع الشركات المعنية وبالتشاور مع المفوضية الأوروبية لضمان أن تراجع وزارة الخارجية الأميركية الرسوم الجمركية المؤقتة المفروضة على شركاتنا".كما تدخلت السفارة الإيطالية في واشنطن "لمساعدة الشركات في الدفاع عن حقوقها"، وفقًا للبيان.وأكدت الخارجية الإيطالية "الاستعداد التام لمنتجينا للتعاون مع التحقيق الجاري".