جهود ايطالية لثني واشنطن عن فرض رسوم جمركية إضافية على منتجات المعكرونة
أخبار دولية
2025-10-06 | 01:14
ناشدت إيطاليا المفوضية الأوروبية التدخل لثني الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية عقابية على منتجات المعكرونة، في محاولة لحماية المنتجين الايطاليين من ضربة قد تكون "قاضية" وفق جمعية زراعية.
وكانت وزارة التجارة الأميركية قد أعلنت في أيلول وفي إطار مكافحة الإغراق، عن خطط لفرض رسوم مؤقتة تتجاوز 91% على منتجات المعكرونة، بالإضافة إلى رسم الـ 15% المعمول به حاليًا، وذلك اعتبارًا من كانون الثاني 2026.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان أنها "تعمل بشكل وثيق مع الشركات المعنية وبالتشاور مع المفوضية الأوروبية لضمان أن تراجع وزارة الخارجية الأميركية الرسوم الجمركية المؤقتة المفروضة على شركاتنا".
كما تدخلت السفارة الإيطالية في واشنطن "لمساعدة الشركات في الدفاع عن حقوقها"، وفقًا للبيان.
وأكدت الخارجية الإيطالية "الاستعداد التام لمنتجينا للتعاون مع التحقيق الجاري".
مقالات ذات صلة
أخبار دولية
2025-09-22
تركيا تلغي رسوما جمركية إضافية على واردات بعض المنتجات الأميركية
أخبار دولية
2025-09-22
تركيا تلغي رسوما جمركية إضافية على واردات بعض المنتجات الأميركية
2025-09-10
ترامب حثّ مسؤولي التكتل على فرض رسوم جمركية على الصين
أخبار دولية
2025-09-10
ترامب حثّ مسؤولي التكتل على فرض رسوم جمركية على الصين
أخبار دولية
2025-09-29
ترامب: فرض رسومًا جمركية بنسبة 100 في المئة على الأفلام التي تُنتج في الخارج
أخبار دولية
2025-09-29
ترامب: فرض رسومًا جمركية بنسبة 100 في المئة على الأفلام التي تُنتج في الخارج
آخر الأخبار
2025-09-05
رويترز" عن البيت الأبيض: ترامب وقّع أمراً تنفيذيًّا يتعلق بتعديل نطاق الرسوم الجمركية المضادة
آخر الأخبار
2025-09-05
رويترز" عن البيت الأبيض: ترامب وقّع أمراً تنفيذيًّا يتعلق بتعديل نطاق الرسوم الجمركية المضادة
اخترنا لكم
أخبار دولية
06:53
الصليب الأحمر: مستعدون للوساطة في عودة الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين
أخبار دولية
06:53
الصليب الأحمر: مستعدون للوساطة في عودة الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين
أخبار دولية
04:52
السيسي يشيد بخطة ترامب لغزة قبيل المباحثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس في مصر
أخبار دولية
04:52
السيسي يشيد بخطة ترامب لغزة قبيل المباحثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس في مصر
أخبار دولية
04:24
وزارة الخارجية الإيرانية: أي قرار بشأن الخطة ترامب يعود للفلسطينيين
أخبار دولية
04:24
وزارة الخارجية الإيرانية: أي قرار بشأن الخطة ترامب يعود للفلسطينيين
أخبار دولية
04:16
رئيس الوزراء الفرنسي قدم استقالته
أخبار دولية
04:16
رئيس الوزراء الفرنسي قدم استقالته
زوارنا يقرأون الآن
خبر عاجل
06:20
مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق زبدين قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة مواطن بجروح
خبر عاجل
06:20
مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق زبدين قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة مواطن بجروح
آخر الأخبار
06:41
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: مستعدون للمساعدة في لم شمل العائلات وتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة
آخر الأخبار
06:41
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: مستعدون للمساعدة في لم شمل العائلات وتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة
أخبار لبنان
06:32
مطر من السرايا: طرابلس مع الدولة وداعمة لها ولرئيس الحكومة
أخبار لبنان
06:32
مطر من السرايا: طرابلس مع الدولة وداعمة لها ولرئيس الحكومة
آخر الأخبار
06:35
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة بالإتجاهين وحركة المرور ناشطة حاليًا
آخر الأخبار
06:35
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة بالإتجاهين وحركة المرور ناشطة حاليًا
بالفيديو
أخبار لبنان
04:09
أجواء بعبدا قبيل جلسة مجلس الوزراء...
أخبار لبنان
04:09
أجواء بعبدا قبيل جلسة مجلس الوزراء...
أخبار دولية
13:44
موسم الرياض يعود بنسخة جديدة ومفاجآت استثنائية في عاصمة الترفيه
أخبار دولية
13:44
موسم الرياض يعود بنسخة جديدة ومفاجآت استثنائية في عاصمة الترفيه
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ابطال بنود في قانون إصلاح المصارف: هكذا تتأثر كمودِع
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ابطال بنود في قانون إصلاح المصارف: هكذا تتأثر كمودِع
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مفاوضات غزة تنطلق الإثنين... والقيادة السياسية الاسرائيلية تتمسك بمنطق التهديد والتصعيد
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مفاوضات غزة تنطلق الإثنين... والقيادة السياسية الاسرائيلية تتمسك بمنطق التهديد والتصعيد
أخبار دولية
13:27
تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل موسم الرياض 2025..
أخبار دولية
13:27
تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل موسم الرياض 2025..
أخبار دولية
13:25
أبواب البرلمان السوري تفتح مجدداً أمام نواب جدد.. والدولة أمام امتحان
أخبار دولية
13:25
أبواب البرلمان السوري تفتح مجدداً أمام نواب جدد.. والدولة أمام امتحان
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"
تقارير نشرة الاخبار
13:20
متحف في دوما على اسم المتروبوليت بشير أحد مترجمي كتب جبران
تقارير نشرة الاخبار
13:20
متحف في دوما على اسم المتروبوليت بشير أحد مترجمي كتب جبران
الأكثر قراءة
1
موضة وجمال
12:00
ياسمينا زيتون تتألق بفستان أحمر برّاق... وتهنئة خاصة لملكة جمال لبنان بيرلا حرب (صور)
موضة وجمال
12:00
ياسمينا زيتون تتألق بفستان أحمر برّاق... وتهنئة خاصة لملكة جمال لبنان بيرلا حرب (صور)
2
حال الطقس
01:59
منخفض جوي ممطر واولى ثلوج الموسم... اليكم التفاصيل
حال الطقس
01:59
منخفض جوي ممطر واولى ثلوج الموسم... اليكم التفاصيل
3
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"
4
أخبار دولية
08:25
أول ظهور متلفز لخليل الحية منذ الضربة الإسرائيلية على الدوحة (فيديو)
أخبار دولية
08:25
أول ظهور متلفز لخليل الحية منذ الضربة الإسرائيلية على الدوحة (فيديو)
5
أخبار لبنان
08:19
حسين الحاج حسن: الحكومة تكتفي بإطلاق الشعارات... ونرفض أي تدخل خارجي في العملية الانتخابية
أخبار لبنان
08:19
حسين الحاج حسن: الحكومة تكتفي بإطلاق الشعارات... ونرفض أي تدخل خارجي في العملية الانتخابية
6
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟
7
أخبار لبنان
07:30
"حزب الله" يدعم الموقف الذي اتخذته حماس بشأن خطة ترامب: يؤكد التمسك بثوابت القضية الفلسطينية
أخبار لبنان
07:30
"حزب الله" يدعم الموقف الذي اتخذته حماس بشأن خطة ترامب: يؤكد التمسك بثوابت القضية الفلسطينية
8
آخر الأخبار
12:21
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لدينا مزيد من الأهداف الحربية وإذا لزم الأمر سنقاتل حتى هزيمة حماس سياسيا وعسكريا
آخر الأخبار
12:21
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لدينا مزيد من الأهداف الحربية وإذا لزم الأمر سنقاتل حتى هزيمة حماس سياسيا وعسكريا
