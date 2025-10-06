أضرار في البنية التحتية للكهرباء في روسيا بعد هجمات أوكرانيا

أعلن فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلجورود الروسية أن القصف الذي شنته أوكرانيا خلال الليل على المنطقة تسبب في أضرار للبنية التحتية للكهرباء وأدى إلى انقطاع التيار عن الآلاف من العملاء.وذكر جلادكوف على تطبيق تيليجرام أن المهندسين ومسؤولي خدمات الطوارئ أعادوا التيار إلى ما يقرب من 34 ألف مستهلك بحلول الصباح، إلا أن حوالي 5400 آخرين في 24 منطقة سكنية لا يزالون بدون كهرباء.ولم يصدر أي تعليق بعد من جانب أوكرانيا بشأن الهجوم. ويقول الجانبان إن الضربات التي يتبادلانها تهدف إلى تدمير البنية التحتية ذات الصلة بالمجهود الحربي بشكل عام.