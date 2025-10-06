إيران: نبحث إطلاق فرنسيين اثنين مقابل إيرانية محتجزة في فرنسا

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران تبحث إطلاق فرنسيين اثنين معتقلين منذ أيار 2022 مقابل إيرانية محتجزة في فرنسا.



وأضاف بقائي أن باريس لم تبلغ طهران مطلقا بأسباب احتجاز مهدية اسفندياري، وهي طالبة إيرانية تعيش في مدينة ليون بفرنسا اعتقلت هذا العام بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مناهضة لإسرائيل.