رئيس الوزراء الفرنسي قدم استقالته

قدم رئيس الوزراء الفرنسي سيبستيان لوكورنو استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون على ما أعلن قصر الإليزيه في بيان، ما يعمق الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد.وعين لوكورنو في التاسع من أيلول وتعرض لانتقادات المعارضين واليمين بعدما كشف مساء الأحد تشكيلة حكومته وهي الثالثة في البلاد في غضون سنة.