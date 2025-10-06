وزارة الخارجية الإيرانية: أي قرار بشأن الخطة ترامب يعود للفلسطينيين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل، حول خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، إن إيران تدعم أي مبادرة "لوقف القتل في غزة".وحذر بقائي من أن الخطة تحمل أبعادًا خطيرة، وأنها قد تواجه عرقلة من إسرائيل.وأوضح أن أي قرار بشأن هذه الخطة يعود للفلسطينيين.