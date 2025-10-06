ألمانيا: يجب تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لغزة بحلول مطلع الأسبوع المقبل

أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة يجب تنفيذها بحلول مطلع الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، مشيرا الى أن كل القضايا الأخرى تحتاج إلى وقت.وأوضح أن المرحلة الأولى تهدف إلى وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والسجناء، وضبط النفس في الصراع العسكري، وإدخال الإمدادات إلى غزة، وكلها أمور ممكنة التحقيق.وقال فاديفول في مؤتمر صحفي في تل أبيب: "كل القضايا الأخرى معقدة للغاية، ولهذا السبب تحتاج أيضا إلى وقت".وأضاف: "يجب ألا نتخلى عن كل الجهود الدبلوماسية، ولكنني أود أن نركز الآن على اتخاذ هذه الخطوة الأولى الحاسمة معا".