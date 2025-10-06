بدء المباحثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس في مصر

بدأت في مصر الاثنين مباحثات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس للبحث في آليات تبادل الرهائن في غزة ومعتقلين في سجون الدولة العبرية، ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في القطاع، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".



وأوردت القناة "بدء جلسات غير مباشرة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي" في مدينة شرم الشيخ، مشيرة الى أن الوسطاء المصريين والقطريين "يبذلون جهودا مع الجانبين لوضع آلية للإفراج عن جميع المحتجزين مقابل الأسرى".