منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين يدعو الى منح ترامب جائزة نوبل للسلام

دعا منتدى عائلات الرهائن والمفقودين الإسرائيليين إلى منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب جائزة نوبل للسلام تقديرا لـ"عزمه على تحقيق السلام" في الشرق الأوسط.



وبعث المنتدى برسالة إلى اللجنة النروجية لجائزة نوبل، أوردت أن ترامب "جعل ما كان يُقال إنه مستحيل، ممكنا".



وقال المنتدى في بيان نقل فيه مضمون الرسالة: "نحضّكم بشدة على منح الرئيس ترامب جائزة نوبل للسلام، لأنه تعهد بأنه لن يهدأ ولن يتوقف حتى يعود كل رهينة إلى منزله". وأضاف: "في هذه اللحظة بالذات، هناك خطة شاملة للرئيس ترامب تُعنى بإطلاق جميع الرهائن المتبقين وإنهاء هذه الحرب المروعة، وهي مطروحة على الطاولة".



واعتبر المنتدى أنه خلال الأشهر الفائتة، لم يدفع أي زعيم أو منظمة باتجاه السلام حول العالم أكثر من ترامب.