روسيا تعلن مقتل شخصين بضربة أوكرانية في بلغورود الحدودية



أعلنت روسيا أن شخصين قتلا الإثنين بضربة أوكرانية استهدفت منطقة بلغورود الحدودية، بعد أوسع هجوم اوكراني بالمسيّرات منذ اندلاع الحرب قبل ثلاث سنوات. وتحدث الجانبان عن انقطاعات في الكهرباء.



توعدت كييف موسكو بزيادة الضربات في العمق الروسي واستهداف المنشآت النفطية في ما تعتبره ردا مشروعا على الضربات الروسية اليومية على مدن أوكرانيا ومنشآت الطاقة فيها التي تحرم أحيانا ملايين الأشخاص من الكهرباء والتدفئة.



وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية أسقطت 251 مسيرة أوكرانية خلال الليل، وهي مواجهة تعد من الأكثف منذ شباط 2022.



وأشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية أسقطت 40 مسيّرة فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014 إضافة إلى 62 فوق البحر الأسود.



وتم إسقاط عشرات المسيّرات الإضافية فوق منطقتي كورسك وبيلغورود وغيرهما، بحسب الوزارة.



وأدى سقوط صاروخ على مدينة بلغورود التي تبعد نحو 30 كلم من الحدود مع أوكرانيا إلى مقتل شخصين، وفق حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف.