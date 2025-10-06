الدنمارك ستعزز الرقابة على ناقلات النفط لمكافحة الأسطول الشبح الروسي

أعلنت وزارة البيئة الدنماركية الاثنين أنها ستعزز عمليات التفتيش البيئي على ناقلات النفط الراسية قبالة سواحل مدينة سكاين في شمال البلاد، عند نقطة التقاء بحر الشمال ببحر البلطيق، في إطار جهودها لمكافحة الأسطول الشبح الروسي.



وقال وزير البيئة ماغنوس هوينيكه في بيان إن بلاده "تشدد الآن الرقابة على القواعد البيئية الأساسية، بهدف التحرك بشكل أكثر فعالية وتماسكا تجاه ناقلات النفط والأسطول الشبح الروسي".



ويعبر أكثر من 60 ألف سفينة سنويا قبالة سواحل سكاين، بينها عشرات الناقلات القديمة والمتداعية التي يُشتبه بانتمائها إلى الأسطول الشبح الروسي، وهو شبكة من مئات السفن غير الشرعية التي تتيح لموسكو تصدير نفطها، المصدر الرئيسي لعائداتها.



ويعتمد هذا الأسطول على أساليب مراوغة، من بينها تغيير الأعلام باستمرار، وتسجيل الملكية في ملاذات ضريبية، وإطفاء أجهزة التتبع، ما يجعل من الصعب تحديد صلته بروسيا.



ويحذر خبراء ومسؤولون أوروبيون من أن بعض هذه السفن قد تُستخدم أيضا أدوات في الحرب الهجينة الروسية.

