ترامب يعلن فرض رسوم بنسبة 25% على الشاحنات المستوردة اعتبارا من أول تشرين الثاني

اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين عبر منصته تروث سوشال أن الشاحنات الثقيلة المستوردة الى الولايات المتحدة ستفرض عليها رسوم بنسبة 25 في المئة اعتبارا من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.



وعزا البيت الابيض هذا الإجراء الى مسائل تتصل ب"الأمن القومي"، ويهدف الى دعم شركات تصنيع الشاحنات الأميركية مثل بيتربيلت وكينورث وفريتلاينر وماك تراكس.