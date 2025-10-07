ترامب يهدّد بتفعيل قانون مكافحة التمرد لنشر قوات فدرالية بمدن أميركية

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين بتفعيل قانون مكافحة التمرّد الذي يخوّله نشر قوّات فدرالية لقمع تمرّد عنيف، وذلك في سياق التدابير الأمنية التي تتّخذها إدارته في مدن يقودها خصومه الديموقراطيون.



وقال ترامب لصحافيين في المكتب البيضوي بالبيت الأبيض إنّ "قانون مكافحة التمرّد قائم لسبب وجيه. إذا اضطررت لتفعيله، فسأفعل"، وذلك بعدما اتّخذت ولايتا إيلينوي وأوريغون اللتان يحكمهما الديموقراطيون تدابير قضائية لتجميد قراره نشر الحرس الوطني فيهما.



وأضاف الرئيس الأميركي "إذا تعرّض أناس للقتل وكانت المحاكم تعرقل مساعينا أو كان الحكّام أو رؤساء البلديات يعرقلون مساعينا، فسأفعل ذلك".



وينصّ قانون مكافحة التمرّد على إجراءات تعود إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ويجيز خصوصا إعلان حالة الطوارئ مع السماح باللجوء إلى قوّات مسلّحة في مواجهة مواطنين أميركيين، وهو أمر ممنوع من حيث المبدأ.



وقال حاكم ولاية إيلينوي (شمال) الديموقراطي جي بي بريتسكر خلال مؤتمر صحافي إن الهدف هو "التحجّج بذريعة لاستخدام قانون مكافحة التمرّد بغية إرسال الجيش إلى مدينتنا"، مؤكّدا "أن ما من تمرّد" في شيكاغو يبرّر قرارا من هذا القبيل.