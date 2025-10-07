رئيس الوزراء الصيني يزور كوريا الشمالية هذا الأسبوع

أعلنت الصين الثلاثاء أنّ رئيس وزرائها لي تشيانغ سيزور كوريا الشمالية من 9 ولغاية 11 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري لحضور احتفالات الذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمّال الحاكم في بيونغ يانغ.



وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنّ لي "سيقود وفدا من الحزب والحكومة (إلى كوريا الشمالية) لحضور احتفالات الذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري والقيام بزيارة رسمية ودّية في الفترة من 9 إلى 11 تشرين الأول".



وكانت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب نقلت الأسبوع الماضي عن الجيش الكوري الجنوبي أنّ بيونغ يانغ قد تنظّم الجمعة، بمناسبة هذه الذكرى، عرضا عسكريا كبيرا.

