67 قتيلا حصيلة انهيار المدرسة في إندونيسيا مع انتهاء عمليات البحث

انتهت الثلاثاء أعمال البحث للعثور على الضحايا في مدرسة إندونيسية انهارت قبل أسبوع، مع ارتفاع الحصيلة النهائية إلى 67 قتيلا، على ما أعلن مسؤول في هيئات الإغاثة.



وقال مدير العمليات في الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ يودهي برامانتيو إن "العدد الإجمالي للضحايا الذين جرى انتشالهم ارتفع إلى 171، بينهم 67 قتيلا (...) و104 ناجين".



من جانبه، أوضح محمد سيافي، مدير الوكالة عينها خلال مؤتمر صحافي "في اليوم التاسع، أنهينا عمليات البحث والإنقاذ للضحايا"، مضيفا "أزلنا أيضا كل المواد في المبنى المنهار".



وكانت حصيلة سابقة مساء الاثنين تحدثت عن 63 قتيلا. ولم يأتِ أي من هذين المسؤولَين على ذكر ما إذا كان لا يزال هناك مفقودون إثر الحادثة. وقال مسؤول في هيئات الإغاثة الاثنين إن ما لا يقل عن عشرة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين.



وجرى التعرف على سبعة عشر جثة حتى الساعة، وفق وحدة التعرف على ضحايا الكوارث التابعة للشرطة.

