غوتيريش يدعو إلى إنهاء الأعمال القتالية في غزة وإسرائيل والمنطقة فورا

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة، وإنهاء الأعمال العدائية في القطاع وفي إسرائيل والمنطقة.



وفي كلمة بمناسبة الذكرى الثانية لهجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول 2023 والذي أدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة، استنكر غوتيريش "كارثة إنسانية تفوق الوصف".



وقال في بيان "لقد قلتها مرارا وتكرارا، وأكررها اليوم بإلحاح أكبر: أطلقوا سراح الرهائن، دون قيد أو شرط وعلى الفور ... أوقفوا معاناة الجميع... ضعوا حدا للأعمال العدائية في غزة وإسرائيل والمنطقة الآن. توقفوا عن جعل المدنيين يدفعون الثمن بأرواحهم ومستقبلهم".



وأضاف "بعد عامين من المعاناة العميقة، علينا أن نتمسك بالأمل. الآن".



وتجري حاليا مباحثات لتطبيق خطة اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار.