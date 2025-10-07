البابا لاوون الرابع عشر يزور تركيا ولبنان أواخر تشرين الثاني

يقوم البابا لاوون الرابع عشر بزيارة إلى تركيا ولبنان بين 27 تشرين الثاني والثاني من كانون الأول ، في أول زيارة له إلى الخارج منذ انتخابه، بحسب ما أعلن الفاتيكان الثلاثاء.



ومن المقرر أن يزور الحبر الأعظم إزنيق (شمال غرب تركيا) بين 27 تشرين الثاني و30 منه لإحياء مناسبة دينية، ثم يتوجه إلى لبنان حتى الثاني الثاني من كانون الأول، وفق ما جاء في بيان لمدير المكتب الإعلامي للفاتيكان ماتيو بروني.