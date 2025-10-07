الأخبار
نتنياهو: الحرب في غزة تقترب من نهايتها وإسرائيل أصبحت أقوى قوة في الشرق الأوسط
أخبار دولية
2025-10-07 | 07:58
نتنياهو: الحرب في غزة تقترب من نهايتها وإسرائيل أصبحت أقوى قوة في الشرق الأوسط
نتنياهو: الحرب في غزة تقترب من نهايتها وإسرائيل أصبحت أقوى قوة في الشرق الأوسط
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن اعتقاده باقتراب نهاية الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أن إسرائيل خرجت من هجوم السابع من تشرين الاول 2023 "كأقوى قوة في الشرق الأوسط".
وفي مقابلة مع بودكاست أميركي، أوضح أن الجيش الإسرائيلي "حطم حركة حماس رغم أنها لم تُهزم بعد"، مشيرًا إلى أن "العمليات ستتواصل حتى تحقيق ذلك الهدف".
وأضاف أن ما بدأ في غزة "سينتهي في غزة مع إطلاق سراح الأسرى ونهاية حكم حماس"، مشددًا على أن إسرائيل واجهت في الوقت نفسه حزب الله وسوريا و"حطمت البرنامج النووي الإيراني".
وتابع أن إسرائيل طورت "أكثر الأسلحة الهجومية تطورًا على الكوكب" وشاركتها مع الولايات المتحدة، معتبرًا أن بلاده "هزمت أعداء الولايات المتحدة الذين كانوا يسعون لتطوير صواريخ باليستية برؤوس نووية".
وقال إن إيران "تعمل الآن على تطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات يصل مداها إلى ثمانية آلاف كيلومتر"، مضيفًا أنه "إذا زادت إيران مدى صواريخها ثلاثة آلاف كيلومتر فستصبح نيويورك وواشنطن في مرمى أسلحتها النووية".
وأشار نتنياهو إلى أن محادثاته الخاصة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب "ودية جدًا"، لكنه أوضح أن ذلك "لا يعني الاتفاق على كل شيء".
مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني في هجوم غرب البلاد
قيادي في "حماس": تعاملنا بمسؤولية عالية مع مقترحات وقف إطلاق النار في غزة وآخرها خطة ترامب
السابق
مقالات ذات صلة
آخر الأخبار
2025-09-23
ترامب: نهاية حرب غزة ستعيد الحياة إلى طبيعتها في الشرق الأوسط
آخر الأخبار
2025-09-23
ترامب: نهاية حرب غزة ستعيد الحياة إلى طبيعتها في الشرق الأوسط
خبر عاجل
2025-09-29
نتنياهو: يمكن لإسرائيل والولايات المتحدة تغيير وجه الشرق الأوسط
خبر عاجل
2025-09-29
نتنياهو: يمكن لإسرائيل والولايات المتحدة تغيير وجه الشرق الأوسط
آخر الأخبار
2025-09-29
ترامب: نهدف إلى سلام في منطقة الشرق الأوسط وناقشنا كيفية إنهاء الحرب في غزة
آخر الأخبار
2025-09-29
ترامب: نهدف إلى سلام في منطقة الشرق الأوسط وناقشنا كيفية إنهاء الحرب في غزة
آخر الأخبار
2025-09-19
نتنياهو: نوجه لحماس ضربات قوية ولن نتوقف ولن ننهي هذه الحرب حتى نحقق كل أهدافنا
آخر الأخبار
2025-09-19
نتنياهو: نوجه لحماس ضربات قوية ولن نتوقف ولن ننهي هذه الحرب حتى نحقق كل أهدافنا
أخبار دولية
10:33
أردوغان لبوتين: تحقيق السلام بين أوكرانيا وروسيا يتطلب مزيدًا من الزخم
أخبار دولية
10:33
أردوغان لبوتين: تحقيق السلام بين أوكرانيا وروسيا يتطلب مزيدًا من الزخم
أخبار دولية
10:03
موسكو ونيودلهي بدأتا تدريبات عسكرية مشتركة في الهند
أخبار دولية
10:03
موسكو ونيودلهي بدأتا تدريبات عسكرية مشتركة في الهند
أخبار دولية
09:14
مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني في هجوم غرب البلاد
أخبار دولية
09:14
مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني في هجوم غرب البلاد
أخبار دولية
07:35
قيادي في "حماس": تعاملنا بمسؤولية عالية مع مقترحات وقف إطلاق النار في غزة وآخرها خطة ترامب
أخبار دولية
07:35
قيادي في "حماس": تعاملنا بمسؤولية عالية مع مقترحات وقف إطلاق النار في غزة وآخرها خطة ترامب
آخر الأخبار
2025-09-23
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل القليعة – مرجعيون وبلدة الناقورة – صور ما بين الساعة 14.00 والساعة 18.00
آخر الأخبار
2025-09-23
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل القليعة – مرجعيون وبلدة الناقورة – صور ما بين الساعة 14.00 والساعة 18.00
أخبار دولية
2025-09-11
رئيس جنوب السودان يوقف نائبه مشار عن العمل بمرسوم رئاسي
أخبار دولية
2025-09-11
رئيس جنوب السودان يوقف نائبه مشار عن العمل بمرسوم رئاسي
آخر الأخبار
2025-09-01
وزير التنمية الإدارية فادي مكي من قصر بعبدا: نعلن انطلاق عملية وضع خطة شاملة لاصلاح القطاع العام وانطلاق العملية من عند أعلى سلطة في الدولة أي رئيس الجمهورية يؤكد رعايته لها
آخر الأخبار
2025-09-01
وزير التنمية الإدارية فادي مكي من قصر بعبدا: نعلن انطلاق عملية وضع خطة شاملة لاصلاح القطاع العام وانطلاق العملية من عند أعلى سلطة في الدولة أي رئيس الجمهورية يؤكد رعايته لها
خبر عاجل
2025-10-06
الجيش الإسرائيلي: هدف الضربة على لبنان هو معسكرات تدريب لقوة الرضوان التابعة لحزب الله
خبر عاجل
2025-10-06
الجيش الإسرائيلي: هدف الضربة على لبنان هو معسكرات تدريب لقوة الرضوان التابعة لحزب الله
أخبار لبنان
09:39
افتتاح اعمال المجمع المقدس برئاسة صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي
أخبار لبنان
09:39
افتتاح اعمال المجمع المقدس برئاسة صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي
أخبار دولية
07:58
نتنياهو: الحرب في غزة تقترب من نهايتها وإسرائيل أصبحت أقوى قوة في الشرق الأوسط
أخبار دولية
07:58
نتنياهو: الحرب في غزة تقترب من نهايتها وإسرائيل أصبحت أقوى قوة في الشرق الأوسط
أمن وقضاء
07:51
كهرباء لبنان تواصل حملتها لإزالة التعديات عن الشبكة في البربور وعرمون
أمن وقضاء
07:51
كهرباء لبنان تواصل حملتها لإزالة التعديات عن الشبكة في البربور وعرمون
اقتصاد
04:53
وزير الاقتصاد من بعبدا: مؤشرات إيجابية وتوقّعات بسنة اقتصادية واعدة
اقتصاد
04:53
وزير الاقتصاد من بعبدا: مؤشرات إيجابية وتوقّعات بسنة اقتصادية واعدة
أخبار لبنان
04:21
كهرباء لبنان تستكمل حملتها لإزالة التعديات عن الشبكة
أخبار لبنان
04:21
كهرباء لبنان تستكمل حملتها لإزالة التعديات عن الشبكة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
في الفروسية... اللبناني جاد دنا يسرق الأضواء في أبرز جولات كأس العالم في الولايات المتحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
في الفروسية... اللبناني جاد دنا يسرق الأضواء في أبرز جولات كأس العالم في الولايات المتحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أرز الرب بين التشحيل القاسي والخوف من التجارة بالخشب... ووزارة الزراعة تتحرّك!
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أرز الرب بين التشحيل القاسي والخوف من التجارة بالخشب... ووزارة الزراعة تتحرّك!
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تراكم الثلوج حوّل العطلة الى نقمة قرب ايفرست
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تراكم الثلوج حوّل العطلة الى نقمة قرب ايفرست
تقارير نشرة الاخبار
13:27
نتنياهو يحارب الـGen Z
تقارير نشرة الاخبار
13:27
نتنياهو يحارب الـGen Z
حال الطقس
02:05
منخفض جوي ممطر يقترب من لبنان...
حال الطقس
02:05
منخفض جوي ممطر يقترب من لبنان...
اقتصاد
02:23
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:23
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
06:02
اليكم موعد الزيارة الرسولية للحبر الأعظم الى لبنان...
أخبار لبنان
06:02
اليكم موعد الزيارة الرسولية للحبر الأعظم الى لبنان...
أخبار لبنان
14:59
بعد تعليق العمل بالعلم والخبر المُعطى لـ"رسالات"... هذا ما قاله نواف سلام
أخبار لبنان
14:59
بعد تعليق العمل بالعلم والخبر المُعطى لـ"رسالات"... هذا ما قاله نواف سلام
أمن وقضاء
13:07
العماد رودولف هيكل قدم عرضا تفصيليا للمرحلة الأولى من خطة الجيش... وهذا ما كشفته معلومات خاصة بالـLBCI
أمن وقضاء
13:07
العماد رودولف هيكل قدم عرضا تفصيليا للمرحلة الأولى من خطة الجيش... وهذا ما كشفته معلومات خاصة بالـLBCI
أخبار لبنان
14:30
جنبلاط إستقبل نجل الرئيس الفلسطيني... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
14:30
جنبلاط إستقبل نجل الرئيس الفلسطيني... وهذا ما جرى بحثه
خبر عاجل
14:51
معلومات للـLBCI: بعد سؤال وجهه نواف سلام للوزراء لاستمزاج رأيهم قال ١٩ وزيرا انهم يؤيدون سحب العلم والخبر من جمعية رسالات لكن سلام وخلال الجلسة أكد أنه احتراما للقضاء وللحريات العامة يقترح تعليق عمل الجمعية الى حين انتهاء التحقيقات
خبر عاجل
14:51
معلومات للـLBCI: بعد سؤال وجهه نواف سلام للوزراء لاستمزاج رأيهم قال ١٩ وزيرا انهم يؤيدون سحب العلم والخبر من جمعية رسالات لكن سلام وخلال الجلسة أكد أنه احتراما للقضاء وللحريات العامة يقترح تعليق عمل الجمعية الى حين انتهاء التحقيقات
أمن وقضاء
11:41
نفّذ العديد من عمليات السلب في مناطق جبل لبنان... فوقع في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
11:41
نفّذ العديد من عمليات السلب في مناطق جبل لبنان... فوقع في قبضة شعبة المعلومات
