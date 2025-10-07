مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني في هجوم غرب البلاد

قُتل عنصران من الحرس الثوري الإيراني، أحدهما رجل دين، في هجوم بقنبلة يدوية في غرب البلاد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.وذكرت وكالة الأنباء الرسمية إرنا أن الهجوم وقع مساء الاثنين واستهدف مبنى تابعًا لقوات الباسيج الموالية للحكومة قرب مدينة سروآباد في محافظة كردستان الغربية، ما أسفر أيضًا عن إصابة ثلاثة من عناصر الحرس بجروح.ونقلت وكالة تسنيم المحلية أن القتيلين هما رجل الدين علي رضا ولي زاده والعنصر أيوب شيري. ولم تُعرف هوية المهاجمين بعد، لكن السلطات نسبت الاعتداء إلى "جماعة مناهضة للثورة" قالت إنها ألقت قنبلة يدوية على الموقع.وغالبًا ما تستخدم طهران مصطلح "مناهضين للثورة" للإشارة إلى المجموعات الكردية المسلحة الناشطة قرب الحدود مع العراق، والتي تتهمها بتنفيذ هجمات عبر الحدود انطلاقًا من إقليم كردستان العراق.