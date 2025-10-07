قيادي في "حماس": تعاملنا بمسؤولية عالية مع مقترحات وقف إطلاق النار في غزة وآخرها خطة ترامب

يسعى وفد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الموجود في مصر للمشاركة في محادثات في شأن خطة أميركية لإنهاء الحرب في غزة، إلى تذليل العقبات أمام تحقيق اتفاق يلبي طموحات شعبنا، وفق ما أكّد القيادي فوزي برهوم.

واعتبر القيادي أنّ هجوم السابع من تشرين الأول 2023 كان استجابة تاريخية ردّا على ممارسات إسرائيل.



وقال برهوم في خطاب متلفز في الذكرى الثانية للهجوم الذي شنته الحركة على جنوب إسرائيل: "طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأوّل كان استجابة تاريخية لمؤامرات تصفوية للقضية الفلسطينية ولم يكن مجرد معركة كشفها جيش الاحتلال الموهوم، بل نقطة تحول كبرى بدأت بفضلها عملية فضح وتجريم وعزل الاحتلال الصهيونيّ".